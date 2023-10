Mobilfunkmast mit Windturbinen wird eingeweiht

Bad Camberg (dpa/lhe) - Im Taunus soll am Donnerstag (13.00 Uhr) der erste Mobilfunkmast in Hessen eingeweiht werden, der sich durch integrierte, kleine Windturbinen selbst mit Strom versorgen kann. Die erzeugte Energie werde vor Ort für den Betrieb genutzt, und bei optimalen Windverhältnissen könne bis zu 100 Prozent des Bedarfs gedeckt werden, teilte das Digitalministerium in Wiesbaden mit. Die Mobilfunkversorgung soll damit besser für einen möglichen Stromausfall gerüstet sein und nachhaltiger werden.