Durch DNA-Abgleich

Monate nach Tat: Polizei schnappt mutmaßliche Räuber

Mit Pistolen überfallen zwei Männer einen Einkaufsmarkt. Nun ist die Polizei den mutmaßlichen Tätern auf die Spur gekommen. Sind die Männer noch für weitere Taten verantwortlich?

Der Kriminalpolizei gelang in Reutlingen ein Ermittlungserfolg. (Symbolbild)

Reutlingen (dpa/lsw) - Nach einem Überfall auf einen Einkaufsmarkt in Reutlingen hat die Polizei zwei mutmaßliche Täter identifiziert. Einer der beiden Männer befinde sich bereits seit Dezember in Untersuchungshaft, teilte die Polizei mit. Der Mann sei bereits vorbestraft gewesen und stehe unter Bewährung. 

Die Beamten waren dem 25-Jährigen über einen DNA-Abgleich auf die Spur gekommen. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung fanden sie Teile der mutmaßlichen Tatkleidung. Im weiteren Verlauf gelang es der Polizei auch, einen mutmaßlichen Komplizen ausfindig zu machen. Der 20-Jährige befindet sich derzeit auf freiem Fuß.

Die beiden sollen im August 2025 einen Kassierer mit Pistolen bedroht und bei dem Überfall Bargeld erbeutet haben. Auf der Flucht soll einer der beiden Männer zudem auch einen Zeugen auf dem Parkplatz des Geschäfts mit seiner Waffe bedroht haben.

Die Ermittler prüfen nun, ob die beiden Männer auch in andere schwere Raubüberfälle in Reutlingen involviert waren.

