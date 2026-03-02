Monate nach Tat: Polizei schnappt mutmaßliche Räuber

Reutlingen (dpa/lsw) - Nach einem Überfall auf einen Einkaufsmarkt in Reutlingen hat die Polizei zwei mutmaßliche Täter identifiziert. Einer der beiden Männer befinde sich bereits seit Dezember in Untersuchungshaft, teilte die Polizei mit. Der Mann sei bereits vorbestraft gewesen und stehe unter Bewährung.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Die Beamten waren dem 25-Jährigen über einen DNA-Abgleich auf die Spur gekommen. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung fanden sie Teile der mutmaßlichen Tatkleidung. Im weiteren Verlauf gelang es der Polizei auch, einen mutmaßlichen Komplizen ausfindig zu machen. Der 20-Jährige befindet sich derzeit auf freiem Fuß.