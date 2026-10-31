Hund auf der Autobahn

Mops frei auf Autobahn - Tier überlebt unverletzt

Ein Hund auf der Autobahn sorgt für einen Polizeieinsatz. Der Mops wird sogar von einem Auto touchiert - übersteht das Abenteuer Autobahn aber unverletzt.

Ein Mops verirrte sich auf die Autobahn. Die Begegnung mit einem Auto überstand er unbeschadet. (Symbolbild) Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/dpa-tmn
Ein Mops verirrte sich auf die Autobahn. Die Begegnung mit einem Auto überstand er unbeschadet. (Symbolbild)

Mannheim (dpa/lsw) - Ein Mops hat einen Ausflug auf die Autobahn unbeschadet überstanden. Wie die Polizei mitteilte, rückte eine Streife am Donnerstagnachmittag wegen mehrerer Anrufe zu einem Hund auf der Autobahn 656 bei Mannheim aus. Schon auf der Anfahrt habe die Streife den kleinen, verängstigten Mops einfangen können. Ein Auto hatte ihn laut Polizei bereits touchiert, doch während am Auto ein sehr geringer Schaden entstand, blieb der Hund unverletzt. 

Der Hund ist laut Polizei mittlerweile wieder mit seinem Halter vereint. Mit diesem habe die Polizei ein Gespräch geführt. Der Halter muss demnach den entstandenen Schaden bezahlen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mops-Hündin Jinny Lu ist «hässlichster Hund der Welt»
Tiere

Mops-Hündin Jinny Lu ist «hässlichster Hund der Welt»

Bei diesem Wettbewerb sind Underdogs die Sieger: In Kalifornien ist wieder der Titel «World's Ugliest Dog» vergeben worden. Eine Mops-Hündin stach die vierbeinige Konkurrenz locker aus.

15.08.2026

Autofahrerin überfährt Mops und flüchtet
Hund war sofort tot

Autofahrerin überfährt Mops und flüchtet

Ein Mops rennt auf die Straße – Sekunden später ist der kleine Hund tot. Wie es zu diesem tragischen Unfall kam.

25.04.2026

Mannheim: Frau lässt Hund in überhitztem Auto zurück 
Polizeieinsatz

Mannheim: Frau lässt Hund in überhitztem Auto zurück 

Eine Frau hat ihren Hund in einem überhitzten Auto in Mannheim zurückgelassen. Die Polizei konnte das Tier vor schlimmeren Folgen bewahren.

19.06.2025

Tiere

Polizeieinsatz wegen Hund auf Bahngleis

29.09.2023

Göppingen

Bellender Hund löst Polizeieinsatz aus

08.07.2023