Mops frei auf Autobahn - Tier überlebt unverletzt
Ein Hund auf der Autobahn sorgt für einen Polizeieinsatz. Der Mops wird sogar von einem Auto touchiert - übersteht das Abenteuer Autobahn aber unverletzt.
Mannheim (dpa/lsw) - Ein Mops hat einen Ausflug auf die Autobahn unbeschadet überstanden. Wie die Polizei mitteilte, rückte eine Streife am Donnerstagnachmittag wegen mehrerer Anrufe zu einem Hund auf der Autobahn 656 bei Mannheim aus. Schon auf der Anfahrt habe die Streife den kleinen, verängstigten Mops einfangen können. Ein Auto hatte ihn laut Polizei bereits touchiert, doch während am Auto ein sehr geringer Schaden entstand, blieb der Hund unverletzt.
Der Hund ist laut Polizei mittlerweile wieder mit seinem Halter vereint. Mit diesem habe die Polizei ein Gespräch geführt. Der Halter muss demnach den entstandenen Schaden bezahlen.