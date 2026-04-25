Hund war sofort tot

Autofahrerin überfährt Mops und flüchtet

Ein Mops rennt auf die Straße – Sekunden später ist der kleine Hund tot. Wie es zu diesem tragischen Unfall kam.

Die Polizei sucht nach der Autofahrerin. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa
Die Polizei sucht nach der Autofahrerin. (Symbolbild)

Wallerstein (dpa) - Eine Autofahrerin hat in Schwaben einen Mops überfahren und ist dann einfach weitergefahren, ohne anzuhalten. Der kleine Hund war sofort tot, wie eine Polizeisprecherin sagte. Das Tier war demnach aus einem angrenzenden Grundstück in Wallerstein (Landkreis Donau-Ries) auf die Straße gerannt. Die Besitzerin habe den Unfall mitbekommen und die Polizei angerufen. Die Ermittler suchen nun nach der Autofahrerin.

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