Mord an Lübcke: Rhein mahnt zum Eintreten für Demokratie

Der Christdemokrat Lübcke war in der Nacht zum 2. Juni 2019 auf seiner Terrasse im nordhessischen Wolfhagen-Istha von dem Rechtsextremisten Stephan E. erschossen worden - wegen dessen Ablehnung von Lübckes liberaler Haltung zur Flüchtlingspolitik. Der Täter verbüßt eine lebenslange Freiheitsstrafe. Seine Tat gilt als der erste politisch motivierte Mord an einem bundesdeutschen Politiker durch einen Neonazi in der Bundesrepublik. An diesem Sonntag wird es in Kassel eine Gedenkfeier zum fünften Todestag von Lübcke mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier geben.