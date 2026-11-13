TV-Fahndung

Mordfall von 1992 bei «Aktenzeichen XY»

In Aschaffenburg wurde eine Frau auf dem Heimweg vergewaltigt und ermordet. Eine Täter-DNA liegt vor – nun hoffen die Ermittler auf Hinweise. Auch ein Überfall in Frankfurt wird Thema in der Sendung.

In der aktuellen Ausgabe wird sich auch mit einem Cold Case aus Aschaffenburg beschäftigt. Foto: Peter Kneffel/dpa
In der aktuellen Ausgabe wird sich auch mit einem Cold Case aus Aschaffenburg beschäftigt.

Aschaffenburg/Frankfurt (dpa/lhe) - Ein über 30 Jahre zurückliegender mutmaßlicher Mord in Aschaffenburg und ein Überfall auf eine Frankfurter Familie sind Themen in der ZDF-Fahndungssendung «Aktenzeichen XY ... Ungelöst». Die von Rudi Cerne moderierte Ausgabe läuft am kommenden Mittwoch um 20.15 Uhr, wie der Sender ankündigte. 

Am Abend des 24. September 1992 war in Aschaffenburg die 47-jährige Erika Stegmann auf dem Heimweg von der Arbeit vergewaltigt und anschließend erstochen worden. Am Morgen danach entdeckten Schüler die Leiche der Frau am Mainufer. Aufgrund der Aussagen mehrerer Zeugen kann die Polizei Teile des Tatablaufs rekonstruieren. Zudem liegt eine eindeutige Täter-DNA vor. 

Belohnung

Laut Angaben der Ermittler von dieser Woche werden nicht nur Zeugen gesucht, die rund um den Tatabend etwas beobachtet haben. Auch Hinweise auf möglicherweise nicht angezeigte Belästigungen oder Angriffe von Männern auf Frauen könnten für die Ermittlungen wichtig sein. Für Hinweise, die zur Identifizierung des Täters führen, ist eine Belohnung von 10.000 Euro ausgesetzt.

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Bei dem Fall in Frankfurt waren am 21. Februar 2021 vier Männer zur Mittagszeit in eine Wohnung eingedrungen, in der sich eine Mutter und zwei ihrer Kinder befanden. Ein Täter bedrohte die Familie mit einem Messer, seine Komplizen durchsuchten die Wohnung. Die Täter erbeuteten den Hochzeitsschmuck der Frau und ein Notebook.

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