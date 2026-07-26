Motorrad-Mitfahrerin stirbt nach Frontalzusammenstoß
Nach einem Frontalzusammenstoß eines Motorrads mit einem Auto stirbt die Mitfahrerin. Die Polizei geht von einem missglückten Überholmanöver aus.
Bad Vilbel (dpa/lhe) - Nach einem Frontalzusammenstoß eines Motorrads mit einem Auto im Wetteraukreis ist eine 47 Jahre alte Motorrad-Mitfahrerin im Krankenhaus gestorben. Der 45 Jahre alte Motorradfahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.
Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war der Mann bei einem missglückten Überholmanöver zwischen Niederdorfelden und Bad Vilbel auf die Gegenfahrbahn der Bundesstraße 521 geraten. Dort soll er mit dem Wagen eines 37-Jährigen zusammengestoßen sein. Der Autofahrer und sein Mitfahrer seien leicht verletzt worden. Ein Gutachter soll nun im Auftrag der Staatsanwaltschaft die Unfallursache klären. Die B521 war für mehrere Stunden voll gesperrt.