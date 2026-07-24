Verkehrsunfall

Motorradfahrer stirbt bei Frontalzusammenstoß

Tödlicher Unfall im Schwarzwald: Ein Motorradfahrer kommt bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto ums Leben. Die Autofahrerin wird mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Nach dem Frontalzusammenstoß auf der Landstraße stirbt ein Motorradfahrer. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Nach dem Frontalzusammenstoß auf der Landstraße stirbt ein Motorradfahrer. (Symbolbild)

Bonndorf (dpa/lsw) - Ein 28 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto auf einer Kreisstraße zwischen Bonndorf und Schluchsee ums Leben gekommen. Die Autofahrerin wurde bei dem Unfall im Landkreis Waldshut am Freitagnachmittag schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Aus bislang ungeklärter Ursache waren das Motorrad und das Auto kurz vor der Kreisgrenze frontal zusammengestoßen. Beide Fahrzeuge gerieten in Brand und mussten von der Feuerwehr gelöscht werden. Die Autofahrerin wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Die Straße war bis zum Abschluss der Unfallaufnahme voll gesperrt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

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