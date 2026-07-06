Tödlicher Verkehrsunfall

Autofahrerin stößt frontal mit Lkw zusammen und stirbt

Eine 81-Jährige ist am Bodensee in ihrem Auto unterwegs. Mehrfach kommt sie auf die Gegenfahrbahn. Ein Lastwagen kann ihr nicht mehr ausweichen.

Zwei weitere Verletzte kamen ins Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Zwei weitere Verletzte kamen ins Krankenhaus. (Symbolbild)

Lindau (dpa) - Eine Autofahrerin ist nach einem Frontalzusammenstoß mit einem Lastwagen noch an der Unfallstelle in Lindau (Bodensee) gestorben. Die 81-Jährige sei nach Zeugenaussagen zuvor bereits mehrfach auf die Gegenfahrbahn der B31 gekommen, teilte die Polizei mit. Der entgegenkommende Lastwagenfahrer konnte ihr demnach nicht mehr ausweichen. 

Zwei Menschen aus dem Lastwagen wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Ein weiteres Auto kollidierte leicht mit dem Lastwagen. Die Straße war zur Unfallaufnahme mehrere Stunden komplett gesperrt. Der genaue Unfallvorgang war unklar.

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