Landkreis Celle

Frontalzusammenstoß auf Landstraße – Drei Frauen sterben

Auf einer Landstraße bei Celle kommt es zu einer folgenschweren Kollision: Ein Auto stößt frontal mit einem Lastwagen zusammen – für drei Frauen in dem Auto kommt jede Hilfe zu spät.

Die drei Frauen wurden bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starben. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Die drei Frauen wurden bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starben. (Symbolbild)

Celle (dpa) - Bei dem Frontalzusammenstoß eines Autos und eines Lastwagens sind auf einer Landstraße nahe Celle drei Frauen ums Leben gekommen. Eine 44-Jahre alte Autofahrerin war mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei mitteilte. Die Frau und ihre beiden Mitfahrerinnen im Alter von 18 Jahren wurden bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starben. Der Lastwagenfahrer wurde leicht verletzt.

Warum die Frau am Vormittag mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn geriet, ist bislang unklar. Nach Angaben der Polizei war die Fahrerin auf der Landstraße zwischen dem Celler Ortsteil Lachtehausen und der Samtgemeinde Lachendorf unterwegs, als es zu dem Unfall kam. Der 50 Jahre alte Lkw-Fahrer wich mit seinem Fahrzeug noch nach rechts auf den Grünstreifen aus und bremste – er konnte den Zusammenstoß laut der Polizei aber nicht mehr verhindern.

Die Feuerwehr war mit zahlreichen Einsatzkräften an der Unfallstelle. Die Polizei nahm Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Unfallursache auf. Das Auto und der Lastwagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Bergungsarbeiten dauerten bis zum Nachmittag. Die Landstraße blieb so lange gesperrt.

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