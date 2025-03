Motorrad soll bei Rot gefahren sein - Zwei Schwerverletzte

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer soll in Stuttgart bei Rot über eine Ampel gefahren sein, er stieß mit einer Fußgängerin zusammen. Der 28 Jahre alte Fahrer und die 84-jährige Passantin wurden am Samstag schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Rettungsdienst brachte die beiden Schwerverletzten in Kliniken.