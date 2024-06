Zwei Motorrad-Unfälle auf Landstraße: Ein Toter

Am Dienstagmittag starb ein 38 Jahre alter Motorradfahrer noch am Ort des Unfalls. Den Angaben der Polizei zufolge geriet er auf der L3025 bei Weilrod in eine ungesicherte Gefahrenstelle. Ein Lastwagen hielt dort aufgrund einer Reifenpanne, als ein entgegenkommender Autofahrer dies bemerkte und ebenfalls stehen blieb. Der Motorradfahrer fuhr - noch bevor die anderen beiden Fahrer die Stelle sichern konnten - auf das Heck des Autos und stieß mit dem Lkw zusammen. Zur Unfallaufnahme war die Landstraße für mehrere Stunden gesperrt, der Schaden wurde von der Polizei auf 25.000 Euro geschätzt.

Am Tag zuvor verletzte sich ein 27-Jähriger auf der L3025 bei Schmitten schwer. Der Fahrer habe am Montagnachmittag die Kontrolle über sein Motorrad verloren und sei in einer Kurve von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Dann sei er gegen eine Leitplanke gefahren und in einem Graben gelandet. Er kam in ein Krankenhaus.