Unfälle

Motorradfahrer als Falschfahrer auf A5 - schwer verletzt

Zusammenstöße beim Ausweichen, eine stundenlange Sperrung und ein Schwerverletzter: Was auf der A5 passiert ist.

Der Motorradfahrer stürzte schließlich und wurde schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Der Motorradfahrer stürzte schließlich und wurde schwer verletzt. (Symbolbild)

Riegel (dpa/lsw) - Als Falschfahrer hat ein Motorradfahrer auf der Autobahn 5 bei Riegel am Kaiserstuhl (Kreis Emmendingen) mehrere Unfälle verursacht und ist schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der 62-Jährige bei Freiburg in falscher Richtung auf die A5 gefahren und hatte dann rund 15 Kilometer als «Geisterfahrer» auf der Autobahn zurückgelegt. 

Dadurch habe er mehrfach den Verkehr gefährdet und es habe auch Zusammenstöße anderer Verkehrsteilnehmer gegeben, als diese versuchten, dem Motorradfahrer auszuweichen.

Nahe Riegel sei das Fahrzeug des 62-Jährigen dann mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert, der Motorradfahrer sei gestürzt und schwer verletzt worden. Die Autobahn in Richtung Freiburg war knapp drei Stunden lang voll gesperrt.

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