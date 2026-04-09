Unfälle

Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf B456 nahe Weinbach

Stundenlange Sperrung, Ermittler vor Ort: Nach einem tödlichen Unfall bei Weinbach hoffen die Behörden auf Hinweise von Augenzeugen.

Bei Weinbach stirbt ein Motorradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Auto. (Symbolbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa
Bei Weinbach stirbt ein Motorradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Auto. (Symbolbild)

Weinbach (dpa/lhe) - Ein 69 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto auf der Bundesstraße 456 bei Weinbach ums Leben gekommen. Der Mann stürzte und starb am Donnerstagnachmittag noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte.

Der 69-Jährige war demnach auf der B456 in Fahrtrichtung Weilmünster-Möttau unterwegs. Ein 72 Jahre alter Autofahrer wollte den Erkenntnissen zufolge auf die Bundesstraße einbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Motorrad.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die B456 war für die Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

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