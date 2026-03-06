Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt
Mit überhöhtem Tempo fährt ein 60-jähriger Motorradfahrer über eine Landstraße. Als er überholen will, macht er einen folgenschweren Fehler.
Bretzfeld (dpa/lsw) - Ein 60 Jahre alter Motorradfahrer ist auf einer Landstraße bei Bretzfeld (Hohenlohekreis) gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann habe versucht, mit überhöhter Geschwindigkeit ein Auto zu überholen und habe dabei einen Bremsfehler gemacht, sagte eine Polizeisprecherin. Er sei gestürzt und gegen das Auto gekracht. Der 60-Jährige wurde am Donnerstag mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.
Schon zuvor soll der Mann zu schnell unterwegs gewesen und durch seinen «riskanten Fahrstil» bereits anderen Verkehrsteilnehmern aufgefallen sein, wie die Polizeisprecherin schilderte.