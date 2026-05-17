Motorradunfall

Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Er überholt ein Auto, schert ein und verliert dann die Kontrolle: Bei einem Unfall auf der K1050 wird ein Motorradfahrer schwer verletzt.

Der Fahrer sei auf die Fahrbahn geschleudert worden. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Der Fahrer sei auf die Fahrbahn geschleudert worden. (Symbolbild)

Waldenbuch (dpa/lbw) - Bei einem Unfall im Landkreis Böblingen ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der 27-Jährige sei nach einem Überholmanöver auf einer Kreisstraße ins Schlingern geraten, gestürzt und auf der Fahrbahn liegen geblieben, teilte die Polizei mit. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Sein Motorrad schleuderte unter einer Leitplanke hindurch und wurde in zwei Teile gerissen. 

Warum der Fahrer die Kontrolle über sein Motorrad verlor, war zunächst unklar. Der Schaden an dem Fahrzeug wurde auf 5.000 Euro geschätzt. Während der Bergungsarbeiten blieb die K1050 zwischen Waldenbuch und Weil im Schönbuch für rund zwei Stunden gesperrt. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

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