Tödlicher Unfall

Motorradfahrer fährt in Anhänger und stirbt

Ein 61-Jähriger fährt mit seinem Motorrad auf einen landwirtschaftlichen Anhänger auf. Hinter ihm versucht ein Autofahrer, auszuweichen. Doch auch dessen Fahrt endet abseits der Straße.

Die Verkehrspolizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Verkehrspolizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. (Symbolbild)

Dettighofen (dpa/lsw) - Ein 61 Jahre alter Motorradfahrer ist bei Dettighofen (Kreis Waldshut) auf einen landwirtschaftlichen Anhänger aufgefahren und ums Leben gekommen. Der Mann starb am Dienstag noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Ein 62 Jahre alter Autofahrer, der hinter dem Motorrad unterwegs war, wich demnach nach links aus und kam von der Fahrbahn ab. 

Sein Wagen sei über einen Grünstreifen gefahren, anschließend gegen mehrere Bäume geprallt und schließlich auf der Beifahrerseite liegengeblieben. Der Fahrer blieb aber unverletzt. Auch die 19-jährige Traktorfahrerin wurde nicht verletzt. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang und sucht Zeugen.

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