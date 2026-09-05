Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit zwei Autos
Nach einem Abbiegefehler auf der L571 kommt es zu einem schweren Unfall. Die Straße bleibt für mehrere Stunden gesperrt.
Walzbachtal (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der L571 bei Walzbachtal (Landkreis Karlsruhe) ums Leben gekommen. Ersten Erkenntnissen nach übersah ein 63 Jahre alter Autofahrer am Freitagabend das entgegenkommende Motorrad des 34-Jährigen beim Abbiegen, wie die Polizei mitteilte.
Der Motorradfahrer soll zwar versucht haben auszuweichen, stieß dann aber seitlich mit dem Wagen zusammen und anschließend frontal mit einem zweiten Auto. Der Mann starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Die insgesamt drei Insassen der beiden Autos blieben unverletzt.
Die Straße wurde zur Unfallaufnahme zwischenzeitlich für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang.