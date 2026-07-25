Tödlicher Unfall

Motorradfahrer stößt mit Auto zusammen und stirbt

Ein 23-Jähriger ist mit seinem Motorrad auf einer Straße im Ortenaukreis unterwegs. Er kollidiert mit einem Fahrzeug. Mit tragischen Folgen.

Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa
Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle. (Symbolbild)

Achern (dpa/lsw) - Ein 23-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf einer Straße zwischen Achern und Kappelrodeck (Ortenaukreis) ums Leben gekommen. Er kollidierte mit einem vor ihm fahrenden Auto, wie die Polizei mitteilte. Der 23-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß demnach so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. 

Der Autofahrer wurde den Angaben zufolge leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die Straße wurde für die Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Dabei prüft die Polizei unter anderem, ob überhöhte Geschwindigkeit des Motorradfahrers zu dem Unfall beigetragen haben könnte.

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