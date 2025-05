Motorradfahrer flüchtet mit 200 km/h vor Polizei

Böblingen (dpa/lsw) - Mit einer geschätzten Geschwindigkeit von 200 km/h auf dem Tacho ist ein Motorradfahrer vor der Polizei geflohen. Der bislang unbekannte Fahrer habe in einem Böblinger Industriegebiet seine Maschine mehrmals laut aufheulen lassen, teilte die Polizei mit. Als er in der Nacht zu Samstag die Beamten in einem Streifenwagen bemerkte, die ihn kontrollieren wollten, raste er davon.