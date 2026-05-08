Unfall bei Zwiefalten

Motorradfahrer kollidiert mit Lkw und stirbt

Nach einem tödlichen Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Lkw bei Zwiefalten werden Zeugen vor Ort betreut. Die Staatsanwaltschaft ordnet ein Gutachten an.

Bei Zweifalten starb nach einem Unfall ein Motorradfahrer. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Bei Zweifalten starb nach einem Unfall ein Motorradfahrer. (Symbolbild)

Zwiefalten (dpa/lsw) - Ein 21 Jahre alter Motorradfahrer ist nach einer Kollision mit einem Lastwagen im Landkreis Reutlingen ums Leben gekommen. Der Mann sei am Nachmittag auf der Kreisstraße 6745 von Mörsingen in Richtung Zwiefalten unterwegs gewesen und in einem Kurvenbereich in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei Reutlingen mit. Dabei sei das Motorrad mit einem Lkw zusammengestoßen, der von einem 72-Jährigen gefahren wurde. Trotz Reanimationsmaßnahmen erlag der 21-Jährige laut Polizei noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Die Feuerwehr war den Angaben nach mit drei Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften vor Ort. Zeugen des Vorfalls hätten unter Schock gestanden und seien wurden vor Ort medizinisch versorgt worden. Die Staatsanwaltschaft Tübingen ordnete ein Unfallgutachten an.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf B456 nahe Weinbach
Unfälle

Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf B456 nahe Weinbach

Stundenlange Sperrung, Ermittler vor Ort: Nach einem tödlichen Unfall bei Weinbach hoffen die Behörden auf Hinweise von Augenzeugen.

09.04.2026

Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Lkw schwer verletzt
Unfall

Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Lkw schwer verletzt

Ein Lastwagenfahrer fährt mit seinem Gefährt auf die Gegenspur und kollidiert mit zwei entgegenkommenden Fahrern. Ein Motorradfahrer wird lebensgefährlich verletzt.

25.07.2025

Zusammenstoß mit Auto - 61-jähriger Motorradfahrer stirbt
Unfälle

Zusammenstoß mit Auto - 61-jähriger Motorradfahrer stirbt

Ein Autofahrer will auf einer Kreisstraße ein Fahrzeug überholen. Es kommt zur Kollision mit einem Motorrad.

02.07.2025

Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß
Unfälle

Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß

Ein Auto will nach links auf einen Feldweg abbiegen. Der Fahrer übersieht laut Polizei ein heranfahrendes Motorrad und es kommt zu einem fatalen Unfall.

22.03.2025

Wetteraukreis

Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit LKW schwer verletzt

03.06.2023