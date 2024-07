Motorradfahrer kommt von Straße ab und verletzt sich schwer

Dietzhölztal-Ewersbach (dpa/lhe) - Ein 20 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall im Lahn-Dill-Kreis schwer verletzt worden. Er kam am Sonntag aus bislang ungeklärter Ursache bei Dietzhölztal-Ewersbach von der Landstraße ab und stürzte, wie die Polizei mitteilte. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Zwischenzeitlich war die Strecke voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.