Unfälle

Motorradfahrer kracht beim Überholen in zwei Radfahrerinnen

Ein Motorradfahrer setzt im Kreis Ludwigsburg zum Überholen an - und übersieht zwei Radfahrerinnen. Zum Teil schwere Verletzungen sind das Ergebnis.

Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 30.000 Euro. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 30.000 Euro. (Symbolbild)

Hemmingen (dpa/lsw) - Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und zwei Radfahrerinnen sind auf einer Kreisstraße bei Hemmingen (Landkreis Ludwigsburg) zwei Menschen schwer verletzt worden. 

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Ein 22 Jahre alter Motorradfahrer war nach Angaben der Polizei in Richtung Münchingen unterwegs und überholte ein Auto rechts. Dabei habe er zwei Radfahrerinnen übersehen, die vor dem Wagen in gleicher Richtung fuhren. Es kam zur Kollision.

Der Motorradfahrer und eine 56 Jahre alte Radfahrerin wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Die zweite Radfahrerin im Alter von 50 Jahren erlitt leichte Verletzungen. Der Schaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Die Straße war für rund drei Stunden gesperrt.

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