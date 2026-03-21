Motorradfahrer kracht beim Überholen in zwei Radfahrerinnen

Hemmingen (dpa/lsw) - Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und zwei Radfahrerinnen sind auf einer Kreisstraße bei Hemmingen (Landkreis Ludwigsburg) zwei Menschen schwer verletzt worden.

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Ein 22 Jahre alter Motorradfahrer war nach Angaben der Polizei in Richtung Münchingen unterwegs und überholte ein Auto rechts. Dabei habe er zwei Radfahrerinnen übersehen, die vor dem Wagen in gleicher Richtung fuhren. Es kam zur Kollision.