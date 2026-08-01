Hubschrauber im Einsatz

Motorradfahrer kracht in Auto und schwebt in Lebensgefahr

Erst beobachten Zeugen, wie ein Motorradfahrer in Calw durch die Stadt rast – dann kommt es zu einem Unfall. Und im Stau danach kommt es kurz darauf zu einem zweiten Zusammenstoß.

Ein Rettungshubschrauber brachte den lebensgefährlich verletzten Motorradfahrer in ein Klinikum. (Symbolbild) Foto: Bodo Schackow/dpa
Ein Rettungshubschrauber brachte den lebensgefährlich verletzten Motorradfahrer in ein Klinikum. (Symbolbild)

Calw (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer ist in Calw in ein Auto gekracht und hat sich dabei lebensgefährlich Verletzungen zugezogen. Laut Zeugenberichten sei der Mann zu schnell unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Mit einem Schädel-Hirn-Trauma sei er per Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen worden. Sein Zustand ist weiter kritisch. 

Die beiden Insassen des Autos blieben bei dem Unfall unverletzt. Nach bisherigem Stand geht die Polizei davon aus, dass das Motorrad des Mannes nicht zugelassen war. 

Im Rückstau nach dem Unfall kam es dann etwa eine halbe Stunde später zu einem zweiten Crash: Laut Polizei habe ein im Stau stehender Autofahrer wenden wollen und dabei eine entgegenkommende Motorradfahrerin übersehen. Die Frau stürzte bei dem Unfall und zog sich leichte Verletzungen zu. Beide Unfälle ereigneten sich in der Hauptdurchgangsstraße von Calw.

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