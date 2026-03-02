Motorradfahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Heilbronn (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer hat sich in der Heilbronner Innenstadt eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Dabei war der Raser teilweise fast dreimal so schnell unterwegs wie erlaubt und entkam am Ende, wie die Polizei mitteilte.

Der Motorradfahrer war Beamten in der Nacht zu Sonntag aufgefallen, als er mit seiner Maschine mehrere Fahrzeuge überholte, die an einer roten Ampel warteten. Die Polizisten nahmen daraufhin die Verfolgung auf und signalisierten dem Motorradfahrer, anzuhalten.