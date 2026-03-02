Verkehr

Motorradfahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Er rast mit rund 140 Sachen durch eine 50er-Zone – und entkommt am Ende. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Obwohl die Polizei den Motorradfahrer zum Anhalten auffordert, rast dieser davon. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa
Obwohl die Polizei den Motorradfahrer zum Anhalten auffordert, rast dieser davon. (Symbolbild)

Heilbronn (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer hat sich in der Heilbronner Innenstadt eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Dabei war der Raser teilweise fast dreimal so schnell unterwegs wie erlaubt und entkam am Ende, wie die Polizei mitteilte.

Der Motorradfahrer war Beamten in der Nacht zu Sonntag aufgefallen, als er mit seiner Maschine mehrere Fahrzeuge überholte, die an einer roten Ampel warteten. Die Polizisten nahmen daraufhin die Verfolgung auf und signalisierten dem Motorradfahrer, anzuhalten. 

Der ignorierte dies jedoch und raste davon. Dabei war er mit bis zu 140 km/h in der Stadt unterwegs. Als er in eine autofreie Zone einbog, brachen die Beamten ihre Verfolgung ab. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

