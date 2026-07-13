Motorradfahrer stirbt bei Unfall im Landkreis Göppingen
Er wollte einem Auto Platz machen, dann kam es zum tödlichen Unfall. Nun sucht die Polizei nach einem ganz bestimmten Zeugen.
Eislingen (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer ist im Landkreis Göppingen tödlich verunglückt, als er einem Auto das Einfädeln auf die Bundesstraße 10 ermöglichen wollte. Nach Angaben der Polizei war der 33-Jährige an der Anschlussstelle Eislingen-Ost auf die linke Spur gewechselt, um dem Wagen Platz zu machen. Allerdings übersah er ein bereits auf der Überholspur fahrendes Auto, stieß mit ihm zusammen und verlor die Kontrolle über seine Maschine. Der Mann stürzte und prallte so heftig gegen die Mittelleitplanke, dass er noch an der Unfallstelle starb.
Die Polizei bittet den Fahrer oder die Fahrerin des Autos, dem der Motorradfahrer das Auffahren ermöglichen wollte, sich als Zeuge zu melden.