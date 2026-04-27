Tödlicher Unfall

Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Auto

Auf einer Bundesstraße bei Wehretal endet die Fahrt eines Bikers tödlich – er prallt mit einem Auto im Gegenverkehr zusammen.

Motorradfahrer stößt mit entgegenkommendem Auto zusammen. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Motorradfahrer stößt mit entgegenkommendem Auto zusammen. (Symbolbild)

Wehretal (dpa/lhe) - Ein 58-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich am Sonntagabend auf einer Bundesstraße zwischen den Wehretal Reichensachsen und Wehretal Hoheneiche (Werra-Meißner-Kreis), wie die Polizei mitteilte. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar.

Bundesstraße lange gesperrt

Der Motorradfahrer verstarb noch am Unfallort. Die 35 Jahre alte Autofahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße war mehrere Stunden voll gesperrt, der Verkehr wurde weiträumig umgeleitet.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite