Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Auto
Auf einer Bundesstraße bei Wehretal endet die Fahrt eines Bikers tödlich – er prallt mit einem Auto im Gegenverkehr zusammen.
Wehretal (dpa/lhe) - Ein 58-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich am Sonntagabend auf einer Bundesstraße zwischen den Wehretal Reichensachsen und Wehretal Hoheneiche (Werra-Meißner-Kreis), wie die Polizei mitteilte. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar.
Bundesstraße lange gesperrt
Der Motorradfahrer verstarb noch am Unfallort. Die 35 Jahre alte Autofahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße war mehrere Stunden voll gesperrt, der Verkehr wurde weiträumig umgeleitet.