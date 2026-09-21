Motorradfahrer stirbt nach schwerem Unfall auf K4
Der 62-Jährige war zunächst in ein Krankenhaus gekommen. Die Polizei ermittelt zum genauen Ablauf des Zusammenstoßes mit einem entgegenkommenden Auto.
Niestetal (dpa/lhe) - Nach einem schweren Unfall nahe Niestetal im Landkreis Kassel ist ein 62 Jahre alter Motorradfahrer seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Mann war zunächst lebensbedrohlich verletzt in eine Klinik gekommen, wie die Polizei mitteilte. An dem Unfall auf der Kreisstraße 4 zwischen Niestetal-Heiligenrode und Nieste waren den Angaben nach drei Fahrzeuge beteiligt.
Der Motorradfahrer überholte demnach am Nachmittag wohl mit seiner Maschine ein anderes Fahrzeug und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden Wagen.
Der Fahrer des entgegenkommenden Autos erlitt leichte Verletzungen und kam ebenfalls in ein Krankenhaus. Zwischenzeitlich war die K4 voll gesperrt. Die Sperrung ist der Polizei zufolge mittlerweile wieder aufgehoben. Die Ermittlungen zur Unfallursache und zum genauen Hergang laufen.