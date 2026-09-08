Unfall

Motorradfahrer stirbt nach Unfall auf A3

Drei Fahrzeuge stoßen am Morgen auf der Autobahn bei Limburg zusammen. Für einen 66-Jährigen endet der Unfall tödlich.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Motorradfahrer in ein Krankenhaus, wo er an seinen Verletzungen starb. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Ein Rettungshubschrauber brachte den Motorradfahrer in ein Krankenhaus, wo er an seinen Verletzungen starb. (Symbolbild)

Limburg (dpa/lhe) - Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos und einem Motorrad auf der Autobahn 3 hat der Biker tödliche Verletzungen erlitten. Ein Rettungshubschrauber brachte den 66-Jährigen in ein Krankenhaus, dort starb der Mann an den Folgen des Unfalls, wie die Polizei mitteilte.

Auch zwei Autoinsassen kamen demnach verletzt mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Nähere Informationen gab es zunächst nicht. Auch zur Schwere ihrer Verletzungen machten die Beamten keine Angaben.

Die drei Fahrzeuge waren laut Polizei am Morgen bei Limburg in Fahrtrichtung Frankfurt zusammengestoßen. Ein Gutachter soll den Hergang des Unfalls rekonstruieren. Die Fahrzeuge seien auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt worden. Die A3 war demnach in Richtung Frankfurt vorübergehend gesperrt.

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