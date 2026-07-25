Motorradfahrer stirbt nach Unfall im Krankenhaus
Ein 76-Jähriger ist mit seinem Motorrad unterwegs, dann gerät er plötzlich in den Gegenverkehr. Später im Krankenhaus stirbt er.
Immendingen (dpa/lsw) - Nach einem Sturz mit seinem Motorrad ist ein 76-Jähriger im Krankenhaus gestorben. Der Mann war am Freitag mit seiner Maschine im Landkreis Tuttlingen von der Fahrbahn abgekommen und über eine Wiese geschleudert worden, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte hatten ihn danach mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus gebracht.
Wie es genau zu dem Unfall kam, ist bislang unklar. Der Mann war demnach in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten. Als ihm ein Auto entgegenkam, versuchte er auszuweichen - und kam dabei von der Fahrbahn ab.