Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto
Ein Motorradfahrer stößt im Landkreis Biberach mit einem Auto zusammen. Der 62-Jährige wird tödlich verletzt.
Eberhardzell (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer ist in Eberhardzell
(Landkreis Biberach) mit einem Auto zusammengestoßen und gestorben. Ein Autofahrer habe dem 62 Jahre alten Mann nach ersten Erkenntnissen an einer Einmündung beim Abbiegen die Vorfahrt genommen, teilte die Polizei mit. Der Motorradfahrer wurde von seiner Maschine geschleudert und tödlich verletzt.
Der 19 Jahre alte Autofahrer verletzte sich leicht und erlitt den Angaben nach einen Schock. Die Polizei ermittelt. Ein Gutachter soll bei der Klärung des Hergangs helfen.