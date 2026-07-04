Polizei-Einsatz

Motorradfahrer tödlich verunglückt

Ein 73-Jähriger stürzt mit seinem Motorrad im Ortenaukreis 20 Meter tief einen Abhang hinunter. Der Unfall ist folgenschwer.

Für den Motorradfahrer kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Für den Motorradfahrer kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild)

Bad Peterstal-Griesbach (dpa) - Ein 73-jähriger Motorradfahrer ist am Nachmittag im Ortenaukreis tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, geriet er auf einer Landstraße in der Nähe von Bad Peterstal-Griesbach zuerst gegen die Leitplanke, bevor er etwa 20 Meter einen steinigen Abhang hinunterstürzte.

Der Mann habe dabei tödliche Verletzungen erlitten, er sei noch an der Unfallstelle gestorben. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauerten an, hieß es von der Polizei.

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