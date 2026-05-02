Polizeieinsatz

23-Jähriger verunglückt tödlich auf Landstraße bei Rastatt

In einer Kurve verliert ein 23-Jähriger die Kontrolle über sein Motorrad. Er stürzt und stirbt. Die Polizei sucht nach der Ursache für den tödlichen Unfall.

Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild)

Gernsbach (dpa) - Ein junger Motorradfahrer ist in Gernsbach im Landkreis Rastatt tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, kam der 23-Jährige am Nachmittag in einer Kurve aus bisher unklarer Ursache von der Fahrbahn ab. Er stürzte und wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Beamte der Verkehrspolizei Baden-Baden ermittelten nun zum genauen Unfallhergang.

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