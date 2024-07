Motorradfahrer verunglückt bei grüner Ampel tödlich

Aßlar (dpa/lhe) - Ein Motorradfahrer ist in Aßlar im Lahn-Dill-Kreis tödlich verunglückt. Nach ersten Erkenntnissen hatte er an einer Kreuzungsampel grün, als ihm eine Autofahrerin womöglich die Vorfahrt nahm, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der 39-jährige Mann erlitt beim Zusammenprall mit dem Auto tödliche Verletzungen. Die Ermittlungen dauern an.