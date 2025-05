Motorradfahrer will Autoschlange überholen und stirbt

Gießen (dpa) - Bei einem missglückten Überholversuch ist ein Motorradfahrer im Kreis Gießen am Nachmittag tödlich verunglückt. Wie die Polizei berichtete, wollte der Mann auf der L3007 bei Grünberg-Queckborn an einer längeren Fahrzeugschlange vorbeifahren. Während der 62-Jährige sechs Wagen überholte, sei jedoch der erste Autofahrer in der Reihe ausgeschert, um nach links abzubiegen.