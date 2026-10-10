Motorradfahrer wird auf Standstreifen von Lastwagen erfasst
Ein Motorradfahrer steht neben seiner Maschine auf dem Seitenstreifen einer Autobahn. Als ein Lastwagenfahrer mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abkommt, hat das weitreichende Folgen.
Biebergemünd (dpa/lhe) - Ein auf dem Seitenstreifen stehender Motorradfahrer ist auf der Autobahn von einem Lastwagen erfasst und schwer verletzt worden. Der Mann habe neben seiner Maschine mit Warnblinklicht auf dem Standstreifen der A66 bei Biebergemünd (Main-Kinzig-Kreis) gestanden, sagte ein Polizeisprecher.
Nach ersten Erkenntnissen sei der Lastwagen am Abend nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dann mit dem Motorradfahrer zusammengestoßen. Durch die Wucht der Kollision wurde dieser schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war zur Unfallstelle gekommen.
Warum der Motorradfahrer auf dem Standstreifen stand, war zunächst unklar. Auch zu den Gründen, warum der Lastwagen von der Spur abkam, konnten die Ermittler zunächst keine Angaben machen. Die genauen Umstände des Unfalls sollen nun von einem Gutachter aufgeklärt werden.