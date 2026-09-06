Motorradfahrer wird bei Unfall schwer verletzt
Ein Motorradfahrer verliert die Kontrolle über seine Maschine und gerät auf die Gegenfahrbahn.
Aulendorf (dpa/lsw) - Bei einem Unfall bei Aulendorf (Kreis Ravensburg) ist ein 36 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik, wie die Polizei mitteilte.
Der 36-Jährige kam demnach in einer Kurve auf einer Landesstraße auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit seiner Maschine frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Wieso der Fahrer die Kontrolle über sein Motorrad verlor, sei noch unklar, hieß es. Der Motorradfahrer wurde von der Wucht des Aufpralls auf die Straße geschleudert.
Die Insassen des Autos blieben unverletzt. Der Schaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme war die Straße knapp zwei Stunden gesperrt.