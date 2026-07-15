Unfälle

Motorradfahrer wird bei Zusammenstoß tödlich verletzt

Beim Überholen eines Sattelzugs kollidiert ein Motorradfahrer frontal mit einem Auto. Für den 61-Jährigen kommt jede Hilfe zu spät – die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Nach einem Überholmanöver auf der L 3146 stirbt ein Motorradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Auto. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Nach einem Überholmanöver auf der L 3146 stirbt ein Motorradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Auto. (Symbolbild)

Burg-Gemünden/Bernsfeld (dpa/lhe) - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Auto im Vogelsbergkreis ist ein 61-jähriger Motorradfahrer tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, überholte der 61-Jährige in Richtung Bernsfeld einen Sattelzug und kollidierte mit dem entgegenkommenden Auto eines 33-Jährigen. 

Durch den heftigen Zusammenprall wurde der Motorradfahrer auf die Fahrbahn geschleudert und erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Die Fahrbahn blieb zunächst wegen der laufenden Ermittlungen zur Unfallursache voll gesperrt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 30.000 Euro.

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