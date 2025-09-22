Polizei Motorradfahrerin stößt gegen Schild und stirbt Eine Frau ist nahe Zwiefalten auf ihrem Motorrad unterwegs. Doch sie kommt von der Fahrbahn ab. 22.09.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Julian Stratenschulte/dpa Eine Motorradfahrerin ist nahe Zwiefalten verunglückt. (Symbolbild) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Ermittlungen laufen Polizeiauto stößt seitlich an Motorrad - Fahrer stürzt Mit Sirene und Blaulicht sind Polizisten auf dem Weg zu einem Einsatz. Als sie ein Motorrad überholen wollen, findet die Fahrt jedoch ein abruptes Ende. 22.08.2025 Unfälle 23-Jährige prallt mit Motorrad gegen Schild und stirbt Sie kommt von der Straße ab, rutscht über einen Grünstreifen: Für eine junge Bikerin endet ein Unfall mit dem Tod. 18.07.2025 Kollision mit Auto 19-jährige Motorradfahrerin bei Unfall schwer verletzt Aus unbekannten Gründen gerät eine junge Frau mit ihrem Krad auf die Gegenfahrbahn. Sie stößt mit einem Auto zusammen. 09.03.2025 Unfälle Motorradfahrerin bei Unfall lebensgefährlich verletzt 06.05.2024 Bergstraße Unfall bei nasser Straße: 18-jährige Motorradfahrerin stirbt 08.06.2023