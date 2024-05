Motorradfahrerin bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Kassel (dpa/lhe) - Eine Motorradfahrerin ist bei Kassel von der Fahrbahn abgekommen und hat lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Die 33-Jährige habe auf einer Landstraße zwischen Zierenberg und Obermeiser (Kreis Kassel) die Kontrolle über das Motorrad verloren, teilte die Polizei mit. Sie sei am Sonntagnachmittag aus bisher ungeklärten Gründen in einer Rechtskurve von der Straße gerutscht. Die 33-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme war die Straße voll gesperrt, wie die Polizei weiter mitteilte.