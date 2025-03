Nach «Wheelie»-Unfall: Ermittlungen gegen Motorradfahrerin

Offenbach (dpa/lhe) - Mutmaßlich wegen eines misslungenen sogenannten «Wheelies» sind eine 30-jährige Motorradfahrerin und ihre Mitfahrerin in Offenbach schwer verletzt worden. Die Fahrtechnik, bei der Motorradfahrer ihr Vorderrad in die Luft ziehen und nur auf der Hinterachse weiterfahren, soll die 30-Jährige in einem verkehrsberuhigten Bereich nach starkem Beschleunigen direkt vor einer Bremsschwelle angewandt haben, wie die Polizei mitteilte.