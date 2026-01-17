Bild
Notfälle

Motorradunfall auf der A3 - Sperrung und Stau

Zwei Rettungshubschrauber landen mitten auf der A3: Nach einem Motorradunfall steht der Verkehr still. Noch gibt es keine Details zum Vorfall.

Die Einsatzkräfte sind vor Ort. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Die Einsatzkräfte sind vor Ort. (Symbolbild)

Aschaffenburg (dpa) - Nach einem Unfall mit einem Motorradfahrer ist die Autobahn 3 bei Aschaffenburg voll gesperrt. Details zu dem tragischen Vorfall gab es bislang keine, wie ein Polizeisprecher sagte. Zwei Rettungshubschrauber seien vor Ort, weswegen die A3 vorerst in beide Richtungen gesperrt sei. 

Wie lange die Sperrung andauert, ist bislang nicht absehbar. Der Automobilclub ADAC meldete kurz nach dem Unfall einen mehrere Kilometer langen Stau. Reisende in Richtung Würzburg und in Richtung Frankfurt werden gebeten, den Bereich zu umfahren.

