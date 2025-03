Zwei Menschen bei Motorradunfall verletzt

Stetten am kalten Markt (dpa/lsw) - bei einem Unfall mit drei beteiligten Motorrädern bei Stetten am kalten Markt (Landkreis Sigmaringen) sind zwei Menschen verletzt worden. Ein 21-jähriger Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen, sagte ein Polizeisprecher. Er wurde demnach mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.