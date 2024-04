Groß-Umstadt (dpa/lhe) - Ein 18-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Groß-Umstadt bei Darmstadt schwer verletzt worden. Er hatte am Montagabend zwischen Klein-Umstadt und Dorndiel die Kontrolle über seine Maschine verloren und war gestürzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.