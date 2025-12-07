Handball MT Melsungen bindet Enderleit länger Der Däne bleibt der MT Melsungen noch ein Jahr länger erhalten. Sein Vertrag läuft nun bis 2027 07.12.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Marius Becker/dpa Nikolaj Enderleit bleibt bis 2027 in Melsungen. (Archivbild) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Bundesliga Mensing verlängert Vertrag in Melsungen Der dänische Handball-Nationalspieler bleibt bis 2028 bei den Nordhessen. 30.06.2025 Bundesliga Bietigheim bindet Handball-Talent Krügele Handball-Bundesligist SG BBM Bietigheim hat den Vertrag mit Jugendnationalspieler Paul Krügele verlängert. 11.03.2025 Handball Melsungen verlängert Vertrag mit Trainer Parrondo 16.04.2024 Handball-Bundesligist Melsungen verlängert mit Duo 29.02.2024 Bundesliga Melsungen holt Dänen Enderleit für den Rückraum 26.02.2024