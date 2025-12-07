Handball

MT Melsungen bindet Enderleit länger

Der Däne bleibt der MT Melsungen noch ein Jahr länger erhalten. Sein Vertrag läuft nun bis 2027

Nikolaj Enderleit bleibt bis 2027 in Melsungen. (Archivbild) Foto: Marius Becker/dpa
