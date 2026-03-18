Bundesliga

MTV Ludwigsburg verlängert mit Volleyballer Huber

Volleyball-Bundesligist MTV Ludwigsburg kann weiter auf die Qualitäten von Jan Huber zählen. Der Mittelblocker hat seinen Vertrag bis 2027 verlängert.

Volleyball-Bundesligist MTV Ludwigsburg hat den Vertrag von Mittelblocker Jan Huber verlängert (Symbolbild). Foto: Uwe Anspach/dpa
Volleyball-Bundesligist MTV Ludwigsburg hat den Vertrag von Mittelblocker Jan Huber verlängert (Symbolbild).

Ludwigsburg (dpa) - Volleyball-Bundesligist MTV Ludwigsburg hat den Vertrag mit Mittelblocker Jan Huber um ein Jahr verlängert. Der 2,07 Meter große Huber werde damit auch in der kommenden Saison für den Playoff-Teilnehmer spielen, teilte der Verein mit. Der 25-jährige Huber spielt seit dieser Saison für Ludwigsburg und belegt in der Scorer-Liste der Liga derzeit den zweiten Platz. 

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«Jan hat in seiner Debütsaison eine sehr wichtige Rolle eingenommen», sagte MTV-Sportdirektor Michael Dornheim zur Vertragsverlängerung. «Er war maßgeblich am Einzug in die Playoffs beteiligt und war ein verlässlicher Punktegarant.»

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