Muchova zieht überraschend ins Endspiel von Stuttgart ein

Stuttgart (dpa) - Die frühere French-Open-Finalistin Karolina Muchova steht überraschend erstmals im Endspiel des Sandplatz-Tennisturniers in Stuttgart. In einem spannenden Halbfinale rang die Nummer zwölf der Tennis-Welt die ukrainische Australian-Open-Halbfinalistin Jelina Switolina mit 6:4, 2:6, 6:4 nieder und spielt damit am Sonntag um den Titel.

Vor 4.400 Zuschauern in der ausverkauften Porsche Arena überzeugte Muchova mit ihrem variablen Spiel. Phasenweise wirkte die Tschechin einen Tag nach ihrem Dreisatzerfolg im Viertelfinale gegen US-Star Coco Gauff nicht ganz so frisch wie ihre Kontrahentin.

Dennoch holte sie sich im dritten Satz das entscheidende Break zum 5:4 und entnervte die Weltranglisten-Siebte Switolina dabei mit Stoppbällen. Mit einem Ass machte sie nach 2:14 Stunden ihren Erfolg perfekt.

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Finale am Sonntag verspricht Weltklasse-Tennis

Muchova trifft am Sonntag im Endspiel (13.00 Uhr/Eurosport und Sky) auf die Weltranglisten-Zweite Jelena Rybakina aus Kasachstan oder die russische Weltranglisten-Neunte Mirra Andrejewa. Dann geht es um ein Preisgeld von 161.310 Euro und einen Sportwagen für die Turniersiegerin.