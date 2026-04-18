Tennis

Muchova zieht überraschend ins Endspiel von Stuttgart ein

Die tschechische Tennisspielerin Karolina Muchova gewinnt nach ihrem Viertelfinalsieg über US-Start Coco Gauff gegen die nächste Top-Ten-Spielerin. Nun hat sie die Chance auf einen Coup am Sonntag.

Die Tschechin Karolina Muchova spielt in Stuttgart um den Titel. Foto: Marijan Murat/dpa
Die Tschechin Karolina Muchova spielt in Stuttgart um den Titel.

Stuttgart (dpa) - Die frühere French-Open-Finalistin Karolina Muchova steht überraschend erstmals im Endspiel des Sandplatz-Tennisturniers in Stuttgart. In einem spannenden Halbfinale rang die Nummer zwölf der Tennis-Welt die ukrainische Australian-Open-Halbfinalistin Jelina Switolina mit 6:4, 2:6, 6:4 nieder und spielt damit am Sonntag um den Titel.

Vor 4.400 Zuschauern in der ausverkauften Porsche Arena überzeugte Muchova mit ihrem variablen Spiel. Phasenweise wirkte die Tschechin einen Tag nach ihrem Dreisatzerfolg im Viertelfinale gegen US-Star Coco Gauff nicht ganz so frisch wie ihre Kontrahentin. 

Dennoch holte sie sich im dritten Satz das entscheidende Break zum 5:4 und entnervte die Weltranglisten-Siebte Switolina dabei mit Stoppbällen. Mit einem Ass machte sie nach 2:14 Stunden ihren Erfolg perfekt.

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Finale am Sonntag verspricht Weltklasse-Tennis

Muchova trifft am Sonntag im Endspiel (13.00 Uhr/Eurosport und Sky) auf die Weltranglisten-Zweite Jelena Rybakina aus Kasachstan oder die russische Weltranglisten-Neunte Mirra Andrejewa. Dann geht es um ein Preisgeld von 161.310 Euro und einen Sportwagen für die Turniersiegerin. 

Von anfangs fünf deutschen Tennisspielerinnen im Hautfeld hatte keine das Viertelfinale des topbesetzten und mit gut einer Million Euro dotierten Hallenturniers erreicht. Im Achtelfinale hatte Switolina die Hamburgerin Eva Lys mit 6:1, 6:0 abgefertigt.

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