Tennis

Ukrainerin Switolina nervenstark im Stuttgart-Halbfinale

Anders als bei ihrem 6:1, 6:0 gegen Eva Lys wird das Stuttgarter Viertelfinale von Jelina Switolina spannend. Doch die ukrainische Tennisspielerin bewahrt die Nerven und spielt um den Finaleinzug.

Jelina Switolina entschied ein enges Viertelfinale für sich. Foto: Marijan Murat/dpa
Jelina Switolina entschied ein enges Viertelfinale für sich.

Stuttgart (dpa/lsw) - Die ukrainische Weltklasse-Tennisspielerin Jelina Switolina steht beim glänzend besetzten Sandplatz-Turnier in Stuttgart zum zweiten Mal im Halbfinale. Zwei Tage nach ihrem deklassierenden 6:1, 6:0 gegen die Hamburgerin Eva Lys gewann die Australian-Open-Halbfinalistin ihr enges Viertelfinale gegen die Tschechin Linda Noskova 7:6 (7:2), 7:5. 

Dabei bewahrte Switolina im Tiebreak des ersten Satzes die Nerven und steckte im zweiten Abschnitt erfolgreich die Enttäuschung weg, dass sie ihre Führung wieder hergab. Die Ukrainerin lag schon mit 5:2 vorn, ehe sie noch einmal zittern musste. Nach 1:40 Stunden verwandelte Switolina jedoch ihren ersten Matchball.

Die Finalistinnen werden am Samstag ermittelt

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Am Samstag spielt die Weltranglisten-Siebte gegen US-Star Coco Gauff oder Noskovas tschechische Landsfrau Karolina Muchova um den Finaleinzug. Das Stuttgarter Endspiel hatte sie bei ihrer vorherigen Halbfinal-Teilnahme 2021 verpasst.

Deutsche Teilnehmerinnen sind bei der mit gut einer Million Euro dotierten Hallen-Veranstaltung nicht mehr dabei. Keine der fünf deutschen Tennisspielerinnen im Hauptfeld kam über das Achtelfinale hinaus.

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