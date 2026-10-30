Müllentsorgung: Was ist verboten und warum?

Bad Nauheim (dpa/lhe) - Illegale Müllentsorgung ist in Deutschland verboten. Das gilt auch, wenn sie harmlos wirkt. Nach Angaben der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes liegt der Grund in den Schadstoffen, die viele Abfälle enthalten. Sie können Boden, Wasser und Luft belasten und Menschen, Tiere und Umwelt gefährden.

Verboten sind unter anderem:

Müll in der Natur abzuladen

Abfälle im Garten oder auf freien Flächen zu verbrennen

gefährliche Stoffe wie Altöl, Farben oder Batterien unsachgemäß zu entsorgen

Wer seinen Müll illegal entsorge, könne sich strafbar machen. In vielen Fällen handele es sich zunächst um eine Ordnungswidrigkeit, die mit Bußgeldern bestraft werde. Wenn mit gefährlichen Stoffen hantiert werde, könne daraus schnell eine Straftat werden. Auch fahrlässiges Verhalten schütze nicht automatisch vor Konsequenzen.

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Wie entsorge ich den Müll richtig?