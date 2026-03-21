Arbeitsunfall

Müllmann wird in Müllauto gezogen und schwer verletzt

Beim Verladen von Tonnen wird ein Müllmann ins Müllauto gezogen. Der Fahrer reagiert blitzschnell – doch ein Rettungshubschrauber muss ausrücken.

Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Scheidegg (dpa) - Ein Müllmann ist während seiner Arbeit im Landkreis Lindau (Bodensee) in ein Müllauto gezogen und von der darin eingebauten Presse schwer verletzt worden. Der 38-Jährige habe Mülltonnen verladen, teilte die Polizei mit. Dabei sei er versehentlich mit in das Fahrzeug gezogen worden. Der Fahrer bemerkte die Gefahr und schaltete die Müllpresse aus. Trotz der Reaktion erlitt der 38-Jährige schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber flog ihn von dem Unfallort in Scheidegg in ein Krankenhaus.

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